Алексей Текслер обсудил с главами муниципалитетов новые виды кибермошенничества

Злоумышленники используют соцсети для получения личных данных южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил о возможном распространении фейковой информации в социальных сетях. В ходе совещания с главами муниципалитетов глава региона обсудил новые формы кибермошенничества.

«Сегодня появляются новые формы кибермошенничества, злоумышленники активно используют сервисы различных телеграм-каналов, фейковые аккаунты, чтобы получить доступ к важным данным. С учетом этого прошу внимательнее относиться ко всем рекомендациям по кибербезопасности, которые поступают от МВД, ФСБ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю», — говорит Алексей Текслер.

Добавим, что в Челябинской области участились различные случаи мошенничества с участниками СВО и их родными. Корреспондент «Первого областного» поговорил с адвокатом и общественным деятелем Вячеславом Курилиным и выяснил, какими схемами пользуются мошенники и как не стать их жертвами.

Кроме того, мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают выпускникам школ купить бюджетное место в престижном вузе. После получения денег неизвестные перестают выходить на связь.