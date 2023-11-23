Челябинская область станет центром подготовки кадров по кибербезопасности

Алексей Текслер обсудил защиту от компьютерных угроз с Натальей Касперской

Губернатор Челябинской области Алексей Теклер поручил создать в регионе дополнительные компетенции в области подготовки специалистов по компьютерной безопасности. Об этом глава региона сообщил сегодня, 23 ноября, во время рабочей встречи с участием президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской, сообщила пресс-служба областного правительства.

В настоящее время кадры по направлению «информационная безопасность» в Челябинской области готовят три университета: ЮУрГУ, МГТУ и ЧелГУ. Кроме того, соответствующих специалистов выпускают южноуральские колледжи.

«Я поставил задачу создать дополнительные компетенции, чтобы наш регион был центром подготовки специалистов в сфере кибербезопасности. Такие специалисты нам нужны внутри региона, в целом для страны такие специалисты также необходимы. Количество киберугроз будет только увеличиваться, хотелось бы идти впереди тех процессов, которые сегодня происходят», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что в регионе готовы выстроить полноценную систему подготовки кадров от школы до университета. База для этого есть: в Челябинской области уже есть школы, где IT-направление является базовым, а в начале года открылся первый IT-колледж.

Наталья Касперская, в свою очередь, предложила проводить в Челябинской области практические тренинги для специалистов по теме информационной безопасности, создать на территории региона «полигон кибербезопасности» для УрФО и внедрять на предприятиях программные продукты для защиты от кибератак.