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/ Челябинские школьники устроили опасные игры на стройке

Челябинские школьники устроили опасные игры на стройке

Дети постоянно приходят «гулять» в недостроенное здание.
сегодня в 10:20
  |  Происшествия

Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске бьют тревогу: в одном из недостроенных зданий постоянно гуляют маленькие дети. Школьники младших классов приходят на стройку, играют там, могут забраться на крышу. Информацию об этом сообщили пользователи группы «Парковый Челябинск» в социальных сетях.

Сегодня стала невольным свидетелем того как девочки начального звена (класс 2−3) лазили на стройке возле ОЦ 2 по Скульптора Головницкого. Одна из них вообще малютка класс 1. Они поднимались по лестнице до самой крыши ходили там! — рассказывает в посте пользователь Любаша Липская.

В комментариях к посту жители микрорайона подтверждают, что тоже видели там детей.

Сама лично сегодня сняла с этой крыши девочку Женю (2 класс), ребёнок играл там один. И хочу сказать вам, что там очень скользко! — подчеркнула в комментариях Олеся Щугарева.

Свидетели прогулок по стройке призывают родителей объяснить детям, насколько могут быть опасны подобные игры.

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