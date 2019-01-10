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/ Масштабная постройка новых детских садов идет в Челябинской области

Масштабная постройка новых детских садов идет в Челябинской области

Очередь среди детей до трех лет будет закрыта до 2021 года.
сегодня в 17:26
  |  Общество

Сейчас в Челябинской области идет масштабная постройка новых детских садов. По распоряжению главы региона Бориса Дубровского к 2021 году очереди их детей до трех лет должна быть закрыта. Чтобы выполнить это распоряжение, в области построят 35 новых садиков, из них 19 — в Челябинске.

В принципе существует проблема в больших городах. Это общая проблема, когда, назовем так, в старых районах есть даже профицит мест в детских садах, а в новых районах, развивающихся, чаще всего существует некое напряжение, которое нам нужно снимать в ближайшее время. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Новые учреждения появятся в Курчатовском и Калининском районах. В Центральном, Тракторозаводском и Металлургическом районах очередей в детские сады уже нет. Этого достигли благодаря тому, что некоторые старые здания реконструировали под детские учреждения. Например, детский сад «Радуга» появился на месте бывшей налоговой службы.

Еще 5 новых садиков появятся в Сосновском районе. В пригородных поселках, куда активно переезжают челябинцы, много молодых семей с детьми. Детские учреждения построят и в Долгодеревенском, Кременкуле, в деревне Малиновка и Шигаево.

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