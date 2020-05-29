Челябинские полицейские раскрыли наркопритон

Он находился в одном из домов по улице Косарева.

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В Челябинские полицейские выявили притон, в котором долгое время употреблялись наркотики. Его обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. В помещении также были найдены различные предметы для потребления запрещённых веществ.



«Полицейские установили, что местный житель 1989 года рождения, систематически предоставлял наркозависимым лицам для потребления наркотических средств помещение своей квартиры, расположенной в доме по улице Косарева в Курчатовском районе. Хозяин квартиры сам долгое время употребляет наркотики. В ходе проведения осмотра помещения квартиры полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотиков», — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

По факту преступления дознанием отдела полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, два человека из притона были привлечены к административной ответственности по статье «Употребление наркотических средств без назначения врача» КоАП РФ. За совершение указанного правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, пояснили представители полиции.