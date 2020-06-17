Суд вынес приговор наркодилеру, провозившему 9 кг наркотиков в сабвуфере

Злоумышленника задержали пограничники в Троицком районе.

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Челябинский областной суд вынес приговор 26-летнему иностранцу, который в мае 2019 года с помощью посредника пытался провезти через границу более девяти килограммов наркотиков. Водителя задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области на пункте «Бугристое». В его авто обнаружили восемь свертков с «синтетикой».

Позже в веществе обнаружили мефедрон массой более 4 кг и более 5,5 кг а-пирролидиновалерофенона. Водитель о запрещенном грузе не знал и пояснил, что неизвестный попросил его перевезти акустическую аппаратуру за вознаграждение в 600 рублей. В ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин одной из Центрально-Азиатских республик, который у себя дома изготавливал наркотики, фасовал и продумывал способы их доставки за пределы России. У него нашли и изъяли специальное оборудование.

«Иностранец, планировавший осуществить контрабандное перемещение с территории Российской Федерации в Республику Казахстан наркотических средств синтетического происхождения общей массой более 9 кг, признан виновным и привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе Пограничного УФСБ России по Челябинской области.

Кроме того, наркодилеру присудили штраф в размере 300 тысяч рублей.