Автокран протаранил маршрутку с пассажирами в Челябинске

Есть погибшие и пострадавшие.

В Челябинске сегодня, 26 июля, утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автокрана. В Ленинском районе маршрутка № 92 двигалась по улице Дзержинского, когда в нее въехал МАЗ.

«На месте аварии сейчас работают специальные службы, есть один погибший. Подробности происшествия выясняются», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам очевидцев, автокран на высокой скорости влетел в ПАЗ, попутно зацепив пешехода, стоящего на остановке. От полученных травм он скончался на месте. Медицинская помощь была оказана пассажирке маршрутного такси. По предварительным данным, у спецтехники отказали тормоза.

Посмотреть кадры с места происшествия можно здесь.