Челябинку, нарушившую режим самоизоляции, задержали с помощью биометрии

Суд назначил девушке штраф в 20 000 рублей.

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В Челябинске благодаря комплексу биометрии задержали девушку, нарушившую режим самоизоляции. Девушку 2000-го года рождения нашли в одном из ТРК города на улице Труда. Её личность удалось установить с помощью камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, которые находятся в базе МВД.



«Полицейскими установлено, что данная гражданка находится в общественном месте в нарушение вынесенного ей Управлением Роспотребнадзора предписания об изоляции сроком на 14 дней»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол по части 2 статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Калининский районный суд Челябинска назначил девушке штраф в 20 000 рублей.

В полиции отметили, что продолжают информировать граждан о режиме повышенной готовности и проверку его соблюдения. В первую очередь, правоохранители выявляют лица, которым вынесено предписание об двухнедельной изоляции.