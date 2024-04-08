Биометрия в МФЦ частично заполнит заявление за челябинца

До конца года в столице Южного Урала внедрят пилотный проект по оказанию услуг без паспорта

Челябинская область вошла в тройку регионов, в которых планируют запустить пробный проект по оказанию услуг в многофункциональных центрах без предъявления паспорта — с помощью биометрии. Предполагается, что работать в таком режиме будут сразу несколько окон. Как сообщил ИА «Первое областное» замгубернатора области Александр Козлов, по результатам пилота в регионе примут решение о распространении практики на остальные офисы МФЦ на Южном Урале, а затем и по всей стране.



«Южный Урал входит в топ-10 субъектов России в рейтинге цифровой трансформации регионов. Наша область уверенно внедряет современные цифровые технологии во все сферы жизни общества. Благодаря этой работе мы стали одним из трех регионов, где будет внедряться система биометрии для подтверждения личности жителя при получении услуг в многофункциональных центрах. В будущем попробовать эту систему южноуральцы смогут во флагманском офисе МФЦ на улице Труда,164, в Челябинске», — прокомментировал Александр Козлов.

В МФЦ Челябинской области ИА «Первое областное» уточнили, что биометрия позволит упростить и ускорить процесс получения государственных и муниципальных услуг. Посетителю не нужно будет носить с собой удостоверяющие личность документы.

«В данном направлении уже есть определенные шаги: в марте в МФЦ Челябинской области стартовал проект по сервису ГосQR, благодаря которому заявитель дает согласие на передачу данных из своего цифрового профиля в автоматизированную информационную систему МФЦ для предзаполнения заявления на оказание услуги. Заявители положительно восприняли внедрение данного сервиса, отметив его простоту и оперативность», — рассказали в МФЦ области.

Сейчас специалисты ведут работу по интеграции информационных систем и формированию клиентского пути.

Для того чтобы получить услугу по биометрии, посетителю МФЦ нужно будет посмотреть в специальное устройство — биометрический терминал. Его установят рядом с рабочим местом сотрудника центра.

«После идентификации у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания посетителей и исключить ошибки при ручном вводе данных специалистами», — сказали в МФЦ региона.

Уточняется, что биометрия не станет заменой предъявлению паспорта. Челябинцы смогут выбрать, каким именно способом можно получить услугу.

Добавим, пилотный проект по биометрии также запустят в Липецкой и Ленинградской областях.