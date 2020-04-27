На 55 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции в Челябинске

По предписанию Роспотребнадзора они должны были находиться дома.

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Полиция Челябинска продолжает проверки людей, которые должны оставаться на самоизоляции. Это могут быть те, кто недавно вернулся из других регионов, а также контактные. По постановлению Роспотребнадзора, все они должны в течение 14 дней не покидать свои дома. В это время у них дважды берутся анализы на коронавирусную инфекцию.

Но не все готовы быть дома на протяжении двух недель. Начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова рассказала, что лишь за последние сутки было выявлено 55 нарушителей режима самоизоляции.

«Всего под наблюдением находится 1365 человек. С учетом сложившейся ситуации, категорически требуется соблюдение режима самоизоляции. Челябинск — город-миллионник. Очень большое скопление людей является особой зоной риска. Пока ситуацию удается контролировать, но она может развернуться в любую сторону. Особенно, если не соблюдать режим самоизоляции. Важно минимизировать выходы на улицу», — завила Наталья Горлова.

Напомним, что в Челябинске на данный момент зарегистрировано более 80 случаев заражения COVID-19, а всего по региону заразилось уже более 400 человек. Поэтому важно оставаться дома, чтобы не подвергать себя и близких опасности. Если у южноуральцев остались вопросы по режиму обязательной самоизоляции, их можно задать оператору круглосуточной горячей линии: 8-800-201-41-88.