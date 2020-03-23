Оперативные данные по коронавирусу в мире, стране и области

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Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 08.00 (МСК) от 23.03.2020 г.

Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 23.03.2020 г. из доступных источников известно о 338698 подтверждённых случаях (прирост за сутки 32716 случаев; 10,7%). В 163 странах мира вне КНР зарегистрировано 257098 случаев (за последние сутки прирост 32614; 14,5%).

Согласно данным ежедневного отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 22.03.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания — 81600. За сутки с 00.00 22.03.2020 по 00.00 (время Пекина) 23.03.2020 г. прирост составил 102 случая (0,13%). На территории «континентального» Китая зарегистрированы исключительно завозные случаи (39). Случаев с летальным исходом — 3276 (прирост 9; летальность 4,0%; вне провинции Хубэй — 0,89%).

За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Уганде (1 завозной случай из ОАЭ), Мозамбике (1; из Великобритании), Эритрее (1; из Норвегии), Сирии.

В России по состоянию на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заболевания. За последние сутки заразился 71 человек. Побороли коронавирус уже 17 человек. От инфекции в стране не умер еще никто.

В Челябинской области официально зарегистрирован один случай заболевания у молодого человека из Миасса. Еще трое пациентов в Челябинске ждут подтверждения диагноза из Новосибирска.

Свежие новости о распространении инфекции в России и регионе вы можете прочитать в разделе «Коронавирус» на сайте «Первый областной».

По информации Министерства здравоохранения Челябинской области на 23 марта 11-30:

В пункте непрерывного медицинского наблюдения — челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере — 35 человек. Они здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением. Правопорядок на территории обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе оценивается как не эпидемическая.

На территории Челябинской области выявлен один человек с коронавирусной инфекцией. Пациент находится в изоляции под постоянным медицинским наблюдением. Болезнь протекает в лёгкой форме. У еще троих жителей Челябинска — условно положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию. На данный момент ожидается подтверждение от федеральной лаборатории в Новосибирске. Пациенты находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей.

8 (351) 240-15-16- круглосуточный телефон горячей линии Министерства здравоохранения. С 18-30 до 11-30 диспетчеры ответили на 157 звонков.











