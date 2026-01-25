Челябинка получила более полумиллиона рублей на несуществующих детей

В ЗАГС с поддельными документами она обращалась несколько раз

В Челябинске полицейские установили причастность 48-летней женщины, уже находящейся под следствием, к хищению бюджетных денег. Средства ей поступали на несуществующих детей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее правоохранители задержали жительницу Тракторозаводского района, которая предоставила в ЗАГС поддельные документы о рождении ребенка вне роддома и, получив свидетельство, подала документы на ежемесячные пособия. До задержания она успела получить 250 тысяч рублей. Тогда в ее отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.

«Кропотливая аналитическая работа позволила выявить дополнительный факт хищения денег по той же схеме. Женщина незаконно получила еще более 250 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.