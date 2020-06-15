Челябинка побила следователей, пришедших с обыском к ней домой

Оперативники подозревали её сына в магазинных кражах.

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В Челябинске «заботливая» мать предстанет перед судом за угрозы и насильственные действия в отношении следователей. Местная жительница, сына которой подозревали в кражах из магазинов, била и засыпала угрозами полицейских в ходе обыска.



Сына 43-летней Челябинки, ученика 9 класса, подозревают в хищении алкоголя и сигарет из магазинов Калининского района. Краденое он сбывал прохожим. Именно в рамках этого дела было решено провести обыск в квартире. Однако во время самой процедуры, мама подростка начала вести себя агрессивно.

«Желая препятствовать следователям в производстве обыска, нанесла одному из них удары ногами по лицу и в живот и удары по ногам второго следователя. Кроме того, выражалась нецензурной бранью, высказывала угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Следственное действие было зафиксировано на видео»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Свою вину в совершении указанных преступлений женщина признала. Прокурором Калининского района утверждено обвинительное заключение. Дело, по части 3 статьи «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» передано в районный суд. Отметим, что женщина может получить до 5 лет лишения свободы.