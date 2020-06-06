Полкило наркотика обнаружили полицейские у южноуральца

Мужчина продавал запрещенное вещество через Интернет.

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В Южноуральске Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который продавал наркотики через Интернет. В тайнике у мужчины находилось полкило синтетического наркотика. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Местный житель 1991 года рождения был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В тайнике у мужчины было два свёртка с синтетическим наркотиком общей массой около 500 граммов, что соответствует не менее 1000 доз. Задержанный находил покупателей через Интернет и прятал закладки не только на территории Южноуральска, но и в Увельском районе.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ „незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двадцати лет»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Запрещённое вещество у мужчины изъяли. Сам он заключён под стражу.