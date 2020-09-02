Южноуральских охотников просят не убивать птиц ради забавы

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила охоты.

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В Челябинской области 28 августа стартовал сезон охоты на массовые виды птиц. В связи с этим сотрудники министерства экологии региона, а также сотрудники правоохранительных органов проводят рейды, в ходе которых выявляют нарушителей правил охоты.

«Сейчас в связи с открытием охотничьего сезона многие граждане отправились поохотиться на пернатую дичь. Мы призываем охотников строго соблюдать правила охоты, а также призываем не стрелять в птиц, которые не являются охотничьими ресурсами, не могут быть использованы для приготовления пищи. Нельзя бездумно относиться к природе, к братьям нашим меньшим и стрелять в птиц ради забавы. За данные нарушения предусмотрено административное или уголовное наказание. И министерство экологии будет неукоснительно применять к нарушителям самые строгие меры реагирования в соответствии с законодательством», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Благодаря профилактическим рейдам за минувшие выходные было выявлено 40 случаев нарушений правил, а также изъято несколько единиц незаконного оружия.

Кроме того, сотрудники полиции напоминают о правилах хранения оружия: доступ к нему не должны иметь другие лица и дети, хранить его необходимо разряженным и разобранным в сейфе или железном ящике с замком. За нарушение правил оборота оружия, его владелец может понести уголовную или административную ответственность.