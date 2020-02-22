Администрация Челябинска поможет похоронить убитого в ходе драки подростка

Погибший находился под опекой и без попечения родителей.

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Администрация Челябинска поможет похоронить убитого минувшей ночью в ходе драки подростка. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Минувшей ночью в Челябинске был убит 17-летний подросток. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. В связи с тем, что мальчик находился под опекой и без попечения родителей, администрация города Челябинска возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами. По данным полиции, подозреваемый в убийстве ребенка задержан»,— сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, трагедия произошла минувшей ночью около кальянной «Караван». 17-летний подросток и его друг вступились за девушку, к которой начала приставать компания нетрезвых мужчин. В результате разразился конфликт, в ходе которого подростка ударили ножом в сердце, отчего он сразу же скончался. Его друга также ударили ножом, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии.