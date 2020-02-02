Челябинец скончался в самолете по пути в Москву

Мужчине стало плохо во время перелета.

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Житель Челябинска погиб во время перелета в Москву. Мужчина сел в самолет в Челябинске, но долететь, к сожалению, не смог. Во время полета ему стало плохо, ему пытались оказать помощь, сообщают федеральные средства массовой информации. Борт с телом челябинца приземлился в столичном аэропорту «Внуково».

«Самолёт в аэропорту встретила бригада скорой реанимационной помощи. Медикам ничего не оставалось, как констатировать факт смерти мужчины. Тело усопшего передадут экспертам, которые смогут назвать точную причину гибели пассажира рейса "Челябинск — Москва"», — ссылается на собственный источник издание «Регион online».

Отметим, что СМИ утверждают, что мужчине было около 67 лет и у него могли быть проблемы с сердцем.