Самолеты, вылетающие из Челябинска, задержали из-за снегопада

Необходимо было расчистить взлетно-посадочную полосу.

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В Челябинске сразу несколько рейсов задержали из-за обильного снегопада, который начался еще вчера, 26 февраля. Из-за этого пришлось перенести время вылета самолетов в нескольких направлениях.

Рейс в Волгоград вылетел позже на час, также около часа ждали пассажиры нескольких рейсов в Санкт-Петербург, Москву и Ростов. Еще один рейс в Москву был задержан на полтора часа.

По словам очевидцев, задержка произошла из-за того, что взлетно-посадочная полоса была недостаточно расчищена. Как только поле привели в надлежащее состояние, самолеты отправились в путь.