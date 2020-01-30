На Южном Урале по вине многодетной матери погибли ее сыновья и дочь

Суд вынес женщине приговор.

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В Октябрьском районе суд вынес приговор 22-летней местной жительнице. Девушка признана виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Третьего марта прошлого года многодетная мать решила покурить в собственном доме, расположенном в деревне Нововарламово. Оставив тлеющий окурок, она ушла из дома, оставив детей — двух сыновей пяти и шести лет, а также двухлетнюю дочку. В жилище разгорелся пожар.

«Малолетние дети, не имея возможности самостоятельно покинуть помещение дома, скончались на месте происшествия от отравления угарным газом», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.