В Верхнем Уфалее строят жилой район для переселенцев из ветхих домов

К концу года новое жильё получат 172 семьи.

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Жилой район для переселенцев из ветхих бараков строят в Верхнем Уфалее. Новые дома, в которые смогут переехать 172 семьи, должны достроить уже к концу 2020 года. Именно этого во время визита в город потребовал губернатор Алексей Текслер.



Многоэтажки в Верхнем Уфалее появляются впервые за 30 лет. Особое внимание подрядчика глава региона обращает на инфраструктуру вокруг домов. Губернатор подчеркнул, что вся территория должна быть благоустроена к переезду жителей.

«Подъездные пути, благоустройство, дворы должны быть выполнены. Выполнены качественно, в срок. И, на мой взгляд, это крайне-крайне важно. Так что, думаю уже в ноябре месяце сможем вручить ключи новым жителях этих домов»,— заявил Алексей Текслер.

Сообщается, что на переселение из областного бюджета было выделено около 280 миллионов рублей. На них построят 3 дома, в 2-х из них будет 100 квартир, ещё в 1-м— 80. В новые кваритры переедут жители 19 ветхоаварийных домов. Всего это 435 человек. Жильё сдадут с чистовой отделкой. Внутри уже будут линолеум, обои, сантехника и натяжные потолки. Также квартиры в новых домах получат дети-сироты. Закончить работы подрядчик обещает к середине ноября.