Помочь в поисках пропавшей пожилой челябинки просят в полиции

Женщина ушла из дома в конце июля.

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22 июля в Челябинске пропала женщина 1942 года рождения. Валентина Титова днем вышла из дома по адресу улица Сосновая Роща 3Б и до сих пор не вернулась. Ее близкие, обеспокоенные исчезновением Валентины Павловны, обратились в полицию и поисковые отряды.

«Бабушка ушла в лес в сторону Соколиной горы днем 22 июля, есть свидетельства, что ее видели в районе пионерского лагеря „Солнечная поляна“ тем же вечером. Валентина Петровна совершенно не ориентируется на местности в силу возрастных изменений, а также того, что эта местность для нее совершенно незнакома! Есть все основания считать, что бабушка в лесу и двигается в направлении аэропорта», — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Отмечается, что женщине на вид 75-78 лет, ее рост 166-167 сантиметров. Она среднего телосложения, волосы короткие каштанового цвета.

Из особых примет: есть храмота, а над правым виском есть небольшой шрам.

Была одета в оранжевую футболку, а спереди рисунок с бабочкой, в черно-белые штаны, фиолетовые носки и серые мокасины. При себе имела черную сумку, в которой лежали паспорт на ее имя, а также кошелек с деньгами и сотовый телефон.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Титовой обратиться по следующим номерам: 8-351-779-52-71, 8-351-735-20-03 или же по телефону полиции — 02.