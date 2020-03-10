Пропавшая в Южноуральске девушка со шрамом нашлась

Где она находилась почти дое суток — неизвестно.

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В Южноуральске Челябинской области остановили поиски 21-летней Юлии Подопригоры, страдающей психическим заболеванием. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

«Девушка, нуждающаяся в медицинской помощи, найдена. Она жива»,— говорится в сообщении.

Напомним, девушка ушла из дома днём 7 марта и до вечера 9 марта не выходила на связь. К поискам подключилась полиция. Где была найдена жительница Южноуральска и совершались ли против неё какие-то противоправные действия — не сообщается. Ранее сотрудники МВД сообщали, что это не первый раз, когда девушка пропадает из дома.

Напомним, на прошлой неделе нашёлся челябинский бизнесмен Семён Тютюев. Мужчину разыскивали около двух недель, на данный момент следователи выясняют все подробности его исчезновения. А найден был мужчина в челябинском аэропорту, куда прилетел из Москвы.