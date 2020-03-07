«Следствие все еще идет»: правоохранители выясняют обстоятельства пропажи Семена Тютюева

О местонахождении мужчины не было известно с 21 февраля.

Послушать 00:00

По делу об исчезновении Семена Тютюева не прекращаются следственные действия. Об этом сообщила его супруга, Юлия Тютюева. Девушка подтвердила, Семен был обнаружен в аэропорту Челябинска, откуда прилетел из Москвы. Подтвердить информацию о том, что ее мужа похитили и увезли в Златоуст, она не может, таких подробностей никому не сообщали.

«Я не знаю, откуда у СМИ подобная информация. Пока идет следствие, никто ничего не будет рассказывать. Семен вчера до глубокой ночи находился в Следственном комитете. Правоохранители разыскивают людей, причастных к тому, что случилось», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Юлия Тютюева.

На данный момент ни Семен, ни его супруга не могут рассказать подробности произошедшего.

Напомним, что вечером 21 февраля Семен отправился в «Ленту» на Академика Сахарова, чтобы купить детское питание. Мужчина приобрел нужные продукты, сложил их в свой автомобиль, но сел и уехал на другой машине, с неизвестным мужчиной. До 6 марта о его местонахождении ничего не было известно.