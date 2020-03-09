Девушка, страдающая психическим заболеванием, пропала в Южноуральске

Ранее она уже уходила из дома.

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В Южноуральске Челябинской области разыскивают девушку, страдающую психическим заболеванием. К поискам подключились как сотрудники полиции, так и поисковый отряд «Легион-СПАС».

Подопригора Юлия Сергеевна 1999 года рождения ушла из дома, расположенного на улице Советской Армии, 8 днём 7 марта, и до сих пор её местонахождение неизвестно. Девушке требуется медицинская помощь: она инвалид II группы, а также страдает психическим заболеванием.

«Приметы девушки: славянской внешности, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые. Была одета в голубые джинсы, куртку „Ника“, верх которой розового цвета, а низ — голубого, шапку сиреневого цвета, на ногах белые кроссовки. Особая примета: шрам длинной 1 сантиметр над правым глазом»,— рассказали в ОМВД России «Южноуральский».

Если кому-то что-то известно о местонахождении девушки, сотрудники полиции просят незамедлительно сообщить об этом по телефону в отдел уголовного розыска отдела полиции 89507201880, либо в дежурную часть по телефонам: 02 или 8(35134)4-22-30.