Челябинец представился мужем женщины, которую сбил грузовик, и рассказал о ее состоянии

Кроме того, мужчина просит помощи у неравнодушных жителей.

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В субботу, 21 сентября, Никита Беляков выложил запись в соцсетях. Он представляется мужем женщины, которую на днях сбил грузовик. Мужчина рассказал о крайне тяжелом состоянии женщины.

«Дорогие земляки, у меня случилась ужасная трагедия. Мою жену, 20 сентября, сбил грузовик, она находится в крайне тяжелом состоянии. Молюсь, что бы выжила. Прошу вас помочь чем угодно, денег я не требую и мошенником меня называть не к месту. Но вы понимаете, что средства предстоит потратить достаточно, пока даже не представляю сколько», — написал Никита Беляков.

По словам мужчины, пострадавшей ампутировали ногу. Помимо денежной помощи, Никита Беляков просит юридическую поддержку. Вместе с записью, он приложил фото аварии и снимки с девушкой.

ЧП произошло, в пятницу, 20 сентября, на северо-западе Челябинска. Большегруз пролетел через железные ограждения перед трамвайными путями и снес остановку. Там же грузовик сбил женщину. Ее с множественными травмами доставили в ЧОКБ № 3. В этот день, две бригады хирургов и анестезиологов-реаниматологов провели операцию.