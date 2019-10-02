Врачи не смогли спасти челябинку, которую на остановке сбил большегруз

Женщина скончалась в больнице.

Послушать 00:00

Скончалась челябинка, которую на остановке «Тепличная» сбил грузовик. Молодая женщина провела в реанимации почти 11 дней. Всё это время за её жизнь боролись врачи. Но спасти пострадавшую не удалось. Об этом рассказал супруг погибшей.

«У нее была ампутация ноги, раздроблен таз, проникающее ранение живота, снята кожа до лопаток. Свидетельство о смерти я еще не получил, причина будет установлена при вскрытии. Скорее всего, это будут многочисленные травмы», — рассказал «Первому областному» Никита Беляков.

Авария произошла 20 сентября. Челябинка ждала трамвай, когда на остановку вылетел грузовик и подмял женщину под себя. В крайне тяжёлом состоянии её доставили в третью областную больницу.

Никита Беляков просит у горожан помощи в организации похорон жены. Связаться с молодым человеком можно в соцсетях.