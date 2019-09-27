«До сих пор в искусственной коме»: состояние пострадавшей в аварии с КамАЗом не улучшается

28-летней женщине ампутировали ногу, ее состояние очень тяжелое.

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Состояние 28-летней женщины, попавшей под колёса КамАЗа в Челябинске, не улучшается. Подробностями самочувствия жены с сайтом «Первый областной» поделился её супруг Никита Беляков.

«Сегодня уже неделя с минуты трагедии, состояние крайне тяжелое, за это время сделали несколько операций. Находится она под аппаратом искусственной вентиляции легких, ей вводят препараты, поддерживающие работу сердца, а так же седативные препараты, чтобы она находилась в состоянии искусственного сна. Травмы очень серьезные. Состояние не меняется пока»,— рассказал мужчина.

Напомним, страшная авария произошла утром 20 сентября на улице Тепличная. Женщина стояла на трамвайной остановке и ждала свой маршрут, когда 30-летний водитель грузовика не справился с управлением, снес металлическое ограждение, а затем сбил пострадавшую. Женщину доставили в областную клиническую больницу № 3 и провели операцию по ампутированию нижней конечности по бедро. В 28 лет она осталась без правой ноги.

Позже в социальных сетях Никиты Белякова появился пост, в котором он просит всех неравнодушных южноуральцев о помощи. Не только материальной, но и юридической, поскольку мужчина намерен добиться наказания для нарушителя, но не знает всех тонкостей.