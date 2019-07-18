Челябинец загорелся на глазах у прохожих

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники полиции.

Вчера, 17 июля, жителя Ленинского района Челябинска доставили в больницу с сильными ожогами. По словам очевидцев, мужчина поджёг себя сам. О происшествии корреспонденту сайта «‎Первый областной» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из гаражных кооперативов на Копейском шоссе. Горящего челябинца спасли соседи, которые потушили его, а затем вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в медучреждении в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются.