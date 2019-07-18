Южноуральцам рассказали, как безопасно отдохнуть на водоёмах

Говорим о том, как сделать так, чтобы купание не обернулось трагедией.

За последнюю неделю обострилась проблема безопасности на водоемах. Всего с начала лета утонули 12 детей. 16 июля было созвано совещание по обеспечению безопасности детей и взрослых на водоёмах Южного Урала в период купального сезона. Там было принято решение о проведении дополнительных профилактических работ. Глава Челябинской области Алексей Текслер также поручил усилить наблюдение на водоемах.

В связи с этим редакция сайта «Первый областной» решила напомнить основные правила безопасности на воде. В первую очередь, постарайтесь плавать в специально оборудованных для этого местах. Зачастую ЧП происходят на «диких» пляжах, где запрещено купание и отсутствуют спасатели. Кроме того, при ухудшении погоды советуем немедленно покинуть воду. Не так давно, это стало причиной смерти отца и сына на озере Мыркай.

Также настоятельно рекомендуем не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в таком состоянии сложно контролировать свое тело.

Учитывая большое число погибших на воде детей, убедительно просим следить за тем, как и где плавает ваш ребенок, если вы отдыхаете всей семьей.

Напомним, что для купания не следует выбирать плавательные средства, которые не предназначены для передвижения по воде. Так, недавно выяснилось, что многие жители области для этого использовали надувные матрасы марки INTEX, которые не могут быть использованы в качестве плавательного средства.