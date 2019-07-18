Работа челябинского электротранспорта восстановлена после сбоя

На восстановление контактной сети трамваев и троллейбусов ушло около пяти часов.

Сегодня, 18 июля, в 9 часов утра в Центральном районе Челябинска было парализовано движение трамваев и троллейбусов. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Причиной сложившейся ситуации стало повреждение контактных сетей на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда. Диспетчер ООО «ЧелябГЭТ» рассказал, что во время проезда у дворца спорта «Юность» у КАМАЗа самопроизвольно поднялся кузов, который оборвал провода, предназначенные для питания электротранспорта. К месту событий была вызвана бригада для ремонта, однако движение трамваев и троллейбусов в сторону АМЗ и обратно остановилось почти на пять часов.

На момент написания материала движение электротранспорта в обе стороны было восстановлено.