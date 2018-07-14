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/ Челябинец получил на аттракционе в парке Гагарина сразу несколько смертельных травм

Челябинец получил на аттракционе в парке Гагарина сразу несколько смертельных травм

Мужчину пытались реанимировать прямым массажем сердца.
сегодня в 18:43
  |  Происшествия

Механик, погибший в парке Гагарина, получил сразу несколько серьезных травм. Шансов выжить у мужчины практически не было, говорят в пресс-службе администрации. Работник парка залез на аттракцион «Дикий поезд» на высоту 10 метров. Внезапно вагончик тронулся, перерезал мужчине ногу. Пострадавший упал на землю.

- Он скончался от травм несовместимых с жизнью. У него ампутация ноги по бедро. Плюс травмы высотные: повреждение внутренних органов, переломы. Его довезли до больницы №3, реанимировали, даже делали прямой массаж сердца. Но он не выжил – рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

 

В момент трагедии аттракцион находился на техническом обслуживании.

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