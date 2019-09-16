Челябинец подговорил мать для убийства отца

Четыре жителя города пойдут под суд за заказное преступление.

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Обвинение в отношении матери, сына и еще двух подельников утвердила прокуратура Челябинской области. По версии ведомства, четверо жителей города совершили заказное убийство.

Преступление было совершено в сентябре 2018 года.

«По версии следствия обвиняемый, имея умысел на убийство своего отца из корыстных побуждений, путем подкупа привлек в качестве исполнителя и пособника преступления своих знакомых, также в качестве пособника убийства выступила мать обвиняемого», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сын и мать сообщили убийце, где можно найти отца. Было обозначено место на улице Блюхера в сторону «Митрофановского кладбища». Туда выехали двое мужчин: сам киллер и его подельник. Встретив жертву, преступник выстрелил три раза. После соучастники скрылись с места ЧП. Причем на машине, которую купил для них организатор — сын погибшего. Потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.

Теперь уголовное дело рассмотри Челябинский областной суд. Обвиняют преступников по двум статьям: убийство из корыстных побуждений и незаконное хранение и перевозка оружия.