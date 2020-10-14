Подвела автоматика: в Челябинском оперном театре перенесли спектакли на месяц

Оказывается, на сцене произошло ЧП.

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Накануне стало известно о том, что в Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки переносят на ноябрь спектакли, запланированные с 9 по 18 октября. В пресс-службе театра сообщили, что перенос состоится по техническим причинам. Ряд челябинских СМИ написали о том, что спектакли временно отменили в связи с тем, что на сцену рухнул противопожарный занавес. Сайт «Первый областной» попытался разобраться, что же произошло на самом деле.

«Проходил текущий ремонт, случилась несработка кронштейна, и он опустился. Он не рухнул, а просто опустился, стоит на своём месте в закрытом положении, как положено. Спектакли перенесены в связи с ремонтом автоматики»,— объяснил корреспонденту «Первого областного» заместитель директора театра по эксплуатации Вячеслав Сазонов.

По его словам, уже найдена компания, которая будет ремонтировать механизмы кронштейна, и сегодня, 14 октября, состоится встреча с представителями ремонтной организации.

Известно, что во время происшествия никто не пострадал.

Отметим, с 9 по 18 октября 2020 года в Театре оперы и балета должны были пройти шесть мероприятий. Теперь их проведут с 5 по 27 ноября. Зрителей просят обратить внимание на время начала спектаклей, поскольку некоторые из них сдвинули. Все билеты остаются действительными.