Челябинец обманул ветерана труда на миллион рублей

Теперь ему грозит тюремный срок.

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Прокуратура Калининского района Челябинска передала в суд дело в отношении ранее судимого мужчины. Обвиняемый обманул ветерана труда, вынудив ее оформить кредит на миллион под залог жилья. Теперь ему придется ответить перед законом за мошенничество в крупном размере.

«Обвиняемый убедил ее, заключить договор заемной линии на общую сумму 1 млн. рублей, под залог жилого помещения, принадлежащего ей и передать денежную сумму ему для развития бизнеса. В одном из отделений банка похитил денежные средства потерпевшей на общую сумму 960 тыс. рублей, причинив ей материальный ущерб в крупном размере», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Деньги мужчина присвоил и скрылся. Потратил он их на собственные нужды. После задержания свою вину обманщик признал и дал показания по обстоятельствам дела.

Отметим, что деньги потерпевшей вернули в полном объеме, а уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание — шесть лет за «решеткой». Кроме того, ему предстоит выплатить штраф.