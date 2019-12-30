Челябинец не попал в Таиланд из-за курения на борту самолета

Новый год мужчине придется встречать дома.

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Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 декабря, в аэропорту им. Курчатова. Полицию вызвали к самолету рейса Челябинск — Пхукет (Таиланд), который готовился к отправлению. Выяснилось, что 33-летний южноуралец курил в туалете самолета.

«Мужчина был снят с самолета и доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Командир воздушного судна принял решение об отказе пассажиру в дальнейшем перелете.