Почти 10 часов будут ремонтировать самолёт в челябинском аэропорту

Пассажиры отправятся в Москву другим рейсом.

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Самолёт компании «Аэрофлот», который из-за неисправности не вылетел сегодня утром в Москву из Челябинска, будут ремонтировать до вечера. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта «Игорь Курчатов».

«Сегодня в 21:00 должен улететь пустой А-320, который к тому времени поставят на крыло техники „Аэрофлота“»,— сообщил пресс-секретарь Сергей Куклев.

Напомним, рейс SU 1533, который должен был вылететь сегодня в 7:55, перенесли почти на 5 часов из-за неисправности на борту воздушного судна. На данный момент 89 пассажиров ожидают своей посадки уже на другой самолёт. Они отправятся в Москву в 12:45.