/ Неадекватный мужчина на несколько часов оккупировал опору ЛЭП в Челябинске

Его снимали с высоты совместно силами энергетиков, спасателей и правоохранителей.

Накануне вечером в Тракторозаводском районе Челябинска мужчина привлек внимание прохожих эксцентричным поведением. Он взобрался на 20-метровый столб, служащий для поддержки линий электропередачи. Предположительно, во время покорения столба он находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

Молодой человек, по предварительным данным — в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, — забрался на опору ЛЭП 110 кВ воздушной линии электропередачи «Транзитная — ТЭЦ-2» на высоту 12–15 метров. Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» немедленно прибыли на место, было сделано все для того, чтобы обезопасить виновника инцидента и тех, кто участвовал в операции по его спасению. Энергетики обесточили линию, задействовав резерв. Специалисты «Челябэнерго», полиция, МЧС с применением спецтехники в течение нескольких часов пытались снять человека с опоры. — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала — Челябэнерго».

Спустя продолжительное время мужчину удалось вернуть на землю, его жизни ничего не угрожает. Сейчас причины, по которым мужчина забрался на опору, устанавливаются.