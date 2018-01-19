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/ Неадекватный мужчина на несколько часов оккупировал опору ЛЭП в Челябинске

Неадекватный мужчина на несколько часов оккупировал опору ЛЭП в Челябинске

Его снимали с высоты совместно силами энергетиков, спасателей и правоохранителей.
сегодня в 11:26
  |  Происшествия

Накануне вечером в Тракторозаводском районе Челябинска мужчина привлек внимание прохожих эксцентричным поведением. Он взобрался на 20-метровый столб, служащий для поддержки линий электропередачи. Предположительно, во время покорения столба он находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

Молодой человек, по предварительным данным — в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, — забрался на опору ЛЭП 110 кВ воздушной линии электропередачи «Транзитная — ТЭЦ-2» на высоту 12–15 метров. Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» немедленно прибыли на место, было сделано все для того, чтобы обезопасить виновника инцидента и тех, кто участвовал в операции по его спасению. Энергетики обесточили линию, задействовав резерв. Специалисты «Челябэнерго», полиция, МЧС с применением спецтехники в течение нескольких часов пытались снять человека с опоры. — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала — Челябэнерго».

Спустя продолжительное время мужчину удалось вернуть на землю, его жизни ничего не угрожает. Сейчас причины, по которым мужчина забрался на опору, устанавливаются.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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