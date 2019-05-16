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/ Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска

Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска

Мужчину успокаивала находившаяся рядом мама.
сегодня в 16:27
  |  Происшествия

В центре Челябинска дебошир пытался вырвать столб, на котором крепится дорожный знак. Об этом рассказали очевидцы, проходившие мимо по улице Елькина. Все произошло днем 16 мая. Мужчина, по словам челябинцев, был неадекватным. Рядом с ним находилась мама. Выяснилось, что мужчине 44 года. Как утверждает его мама, челябинец часто употребляет вещества, изменяющие сознание. Находившуюся рядом с ним маму мужчина пытался защищать от сотрудников полиции и работников «скорой», выяснявших причины буйного поведения челябинца.

Выезд на место был. Мужчина не попадает под наши действия. Правонарушения он не совершал. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.

С места мужчину увезли сотрудники «скорой», убедив довериться им и поехать в больницу.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Павел Несчанский
17:05, 16.05.2019
Под шаурмой

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