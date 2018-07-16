/ Перебегавшую дорогу женщину сбили на пешеходном переходе в Челябинске

Пострадавшую госпитализировали с переломами ног.

Серьезные травмы получила женщина-пешеход в Тракторозаводском районе Челябинска в ДТП накануне. Авария произошла примерно в 23:20. На пересечении улиц Героев Танкограда и Салютной женщина пыталась перейти с одной стороны дороги на другую. По данным очевидцев, пешеход не убедилась в своей безопасности и выбежала на проезжую часть. Там ее сбила девушка за рулем «Лады Калины», которая не успела затормозить.

Водители, будьте внимательны за рулём, а пешеходы, не выбегайте вы на проезжую часть, думая, что автомобиль сию же секунду остановится. Даже наличие пешеходного перехода не гарантирует вам полной безопасности. — обратились очевидцы аварии к участникам движения.

Пострадавшая получила серьезные травмы. С открытыми переломами ног ее госпитализировали в больницу.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства устанавливаются.