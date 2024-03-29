Чебаркулец установил приложения на смартфон и потерял 3,4 миллиона рублей

Мужчина попался на уловку мошенников

В Чебаркуле 57-летний мужчина обратился в полицию после хищения с его банковской карты 3,4 миллиона рублей. Выяснилось, что деньги исчезли после того, как он установил на смартфон приложения якобы «для защиты телефона», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Мужчине позвонил «оператор связи». Он предложил ему установить незнакомые приложения, потому что на его номер якобы установлена переадресация и СМС-сообщения уходят на другой номер.

«На следующий день с ним связался „представитель банка“, который уведомил чебаркульца о списании денег с его счета и попросил установить третье приложение, после чего с мужчиной продолжили связь в мессенджере и уговорили не обращаться за помощью в правоохранительные органы, обещая во всем разобраться и вернуть сбережения», — рассказали в пресс-службе.

И все-таки мужчина обратился в банк. Там ему сообщили об оформленных на него двух кредитных картах. При этом с них на тот момент уже было списано 238 тысяч рублей.

«А также он получил информацию о том, что с его счета кем-то осуществлены 16 переводов на различные суммы, 14 из которых были использованы в качестве оплаты товаров в магазине электронной и бытовой техники, а дважды деньги были переведены на карту неизвестной чебаркульцу женщины», — добавили в пресс-службе.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Ранее начальник ГУ МВД области Михаил Скоков сообщил, что за год жители Челябинской области отдали мошенникам более двух миллиардов рублей.