Жители Челябинской области за год отдали мошенникам более 2 млрд рублей

Это в два раза больше, чем в 2022 году

В Челябинской области жители отдали мошенникам более 2 миллиардов рублей. В этих случаях потерпевшие чаще всего добровольно переводят деньги на чужие счета. Кроме того, в регионе выросло количество аварий с участием детей. О работе полиции за 2023 год на 48‑м заседании Заксобрания региона отчитался начальник ГУ МВД области Михаил Скоков.



Свой доклад он начал с того, что в прошлом году приняли 736 тысяч сообщений о происшествиях. Общее количество преступлений было снижено на 2%. Благодаря профилактическим мерам число имущественных преступлений сократилось на 33%, всех видов краж — на 23%, фактов умышленного поджога имущества — на 20%, количество убийств — на 11%, причинения тяжкого вреда здоровью — на 5%, бытовых преступлений — на 11,5%. Эффективность по раскрытию краж выросла на 15%, перечислил Скоков.

Вместе с тем каждое третье преступление в регионе совершили дистанционным способом. В 2023 году жители области потеряли 2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма увеличилась в два раза. А за два месяца этого года южноуральцы добровольно отдали мошенникам уже 400 миллионов рублей.

Начальник регионального полицейского главка напомнил, что в области утверждена программа «Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на территории Челябинской области на 2023—2025 годы».

Он также обратил внимание на рост количества аварий на дорогах. В целом число ДТП увеличилось на 3%, а с участием детей — на 10%.

«Основными причинами явилось столкновение транспортных средств — выезд на встречную полосу — 52,4%, из них 40% с гибелью; 23% — нарушение правил проезда пешеходных переходов», — сказал Михаил Скоков.

За повторное управление в алкогольном опьянении к уголовной ответственности привлекли более двух тысяч водителей, уточнил он.

В регионе также продолжается пресечение наркопреступлений и работа с мигрантами. В прошлом году провели 13 тысяч проверок в жилом секторе и местах их работы. В результате возбудили около тысячи уголовных дел.

После выступления участники заседания рассказали о тонированных и переделанных машинах на дорогах, щебне, велосипедистах и самокатчиках. Первый заместитель председателя комитета Заксобрания по социальной политике Александр Журавлев высказал опасения по поводу индивидуальных механических средств передвижения.

«Это сейчас будет проблемой. Я сторонник того, чтобы ограничили средства передвижения таких», — сказал он, добавив, что ему приходится оглядываться на велосипедистов, которые развозят продукты питания.