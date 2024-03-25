Пенсионерка в Миассе перевела мошенникам полмиллиона рублей

На женщину была проведена массированная атака через мессенджеры

В Миассе жертвой телефонных мошенников стала 64-летняя пенсионерка, женщина под давлением лжесотрудников банка и псевдополицейских перевела аферистам почти полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей в мессенджере позвонил неизвестный, сказал, что он из банка, и сообщил, что от ее имени подана заявка на смену номера. Затем женщине через разные мессенджеры начали звонить другие незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в конце концов убедили пенсионерку, что она должна сотрудничать с «силовиками» и помочь им в «поимке мошенников».

«В итоге под нажимом женщина сняла со своего накопительного счета 275 тысяч рублей и перевела их на якобы безопасный счет, а также оформила кредит и также перевела деньги. Всего пенсионерка лишилась 497 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции призывают граждан соблюдать бдительность, не паниковать и не терять бдительности при телефонных разговорах с незнакомцами. В случае если вам сообщают, что на ваше имя оформлен кредит, перезвоните в свой банк самостоятельно для уточнения информации.