Потерпевший рассказал, что с ним связался незнакомец, который представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил продлить договор. Мужчина согласился и продиктовал мошеннику коды от Госуслуг.
«Получив доступ к аккаунту, злоумышленники не остановились и продолжили манипулировать потерпевшим. Через мессенджеры они связывались с мужчиной, представляясь уже государственными служащими и „сотрудниками безопасности“», — отметили в ведомстве.
Южноуралец оформлял кредиты в банках и отправлял деньги на счета, которые ему диктовал мошенник. За два недели мужчина потерял 2 миллиона 415 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.