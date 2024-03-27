Житель Миасса лишился более 2,4 млн рублей из-за мошенников

Большая часть денег была взята в кредит

Житель Миасса, поддавшись обману, оформлял кредиты и переводил деньги мошенникам. За две недели мужчина потерял более 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что с ним связался незнакомец, который представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил продлить договор. Мужчина согласился и продиктовал мошеннику коды от Госуслуг.

«Получив доступ к аккаунту, злоумышленники не остановились и продолжили манипулировать потерпевшим. Через мессенджеры они связывались с мужчиной, представляясь уже государственными служащими и „сотрудниками безопасности“», — отметили в ведомстве.

Южноуралец оформлял кредиты в банках и отправлял деньги на счета, которые ему диктовал мошенник. За два недели мужчина потерял 2 миллиона 415 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.