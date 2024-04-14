Частный дом сгорел в Златоусте из-за лампады

Жильцы во время пожара не пострадали

Накануне, 13 апреля, пожарным из Златоуста пришлось тушить частный дом, загоревшийся от пламени лампады, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Когда спецслужбы приехали на место ЧП на улице Мебельной, огонь уже перекинулся с горящего дома на хозяйственные постройки.

Жильцы во время пожара не пострадали — они успели покинуть дом до приезда спасателей.

В МЧС говорят, что пожар можно было предотвратить, если бы люди использовали лампаду, где огонь прикрыт стеклом или стенками самой лампады.