28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области произошло ДТП с участием генерального директора компании «Равис» Андрея Косилова. По словам очевидцев, бывший чиновник выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.
Пострадавшая, госпитализированная в городскую больницу № 3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное.
Один из участников ДТП, доставленный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении, и в дальнейшем он намерен проходить лечение по месту жительства.
Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма. Сейчас он проходит лечение.
Напомним, что многие СМИ ранее сообщали, что Андрей Косилов находился в нетрезвом состоянии, однако отчёт медика этот факт опроверг.
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