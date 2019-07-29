Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с участием Косилова

После аварии три человека были госпитализированы.

28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области произошло ДТП с участием генерального директора компании «Равис» Андрея Косилова. По словам очевидцев, бывший чиновник выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.



Пострадавшая, госпитализированная в городскую больницу № 3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное.

Один из участников ДТП, доставленный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении, и в дальнейшем он намерен проходить лечение по месту жительства.



Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма. Сейчас он проходит лечение.



Напомним, что многие СМИ ранее сообщали, что Андрей Косилов находился в нетрезвом состоянии, однако отчёт медика этот факт опроверг.

