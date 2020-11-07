В Магнитогорске сотрудник ГУФСИН подозревается во взяточничестве

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело.

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В Магнитогорске Челябинской области сотрудник исправительной колонии № 18 ГУФСИН по Челябинской области подозревается в получении взятки. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

Известно, что в период с августа по сентябрь 2020 года представитель одного из заключённых дал подозреваемому взятку в размере 20 тысяч рублей, чтобы он разрешил передать осуждённому в камеру сотовые телефоны. Дело было сделано: деньги получены, 9 сотовых телефонов переданы.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации („Получение взятки“). Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области»,— прокомментировали в ведомстве.

На данный момент следствие проводит необходимые мероприятия для закрепления доказательственной базы и решает вопрос о предъявлении обвинения.