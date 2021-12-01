Бывшего замглавы Магнитогорска заподозрили в получении 1,5 миллиона рублей взятки

Валерию Измалкову изберут меру пресечения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова. Его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы Измалков получил взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города», — рассказали в ведомстве.

В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Валерий Измалков около 10 лет занимал должность вице-мэра Магнитогорска по имущественным вопросам.

