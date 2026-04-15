Челябинский боксер Андрей Стоцкий сразится в турнире «Битва тяжеловесов»

Его соперником в матчевой встрече станет Халимжон Мамасолиев из Узбекистана

Сильнейшие тяжеловесы планеты встретятся на ринге в рамках противостояния сборных России и мира. Шоу под названием «Битва тяжеловесов» примет Калининград 1 мая. В одном из пяти поединков участие примет челябинский боксер Андрей Стоцкий. Нашему земляку предстоит 6‑раундовый бой с узбекистанцем Халимжоном Мамасолиевым, сообщает Федерация бокса России.

В «Битве тяжеловесов» запланировано пять боев. Челябинец Андрей Стоцкий сразится в третьем по счету поединке. Он является мастером спорта международного класса, чемпионом России, победителем первенства мира среди молодежи. На профессиональном ринге за плечами челябинца 7 боев и 6 побед. Его соперником станет представитель Узбекистана Халимжон Мамасолиев, который пока не знает поражений: 7 выходов на ринг — 7 побед.

«Битва тяжеловесов»: состав пар турнира в Калининграде:

1-й бой. Евгений Земляков (1-0, Россия) — Соломон Адебайо (15-0, КО 14, Нигерия).

2-й бой. Владислав Вишев (7-3, КО 2, Россия) — Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан);

3-й бой. Андрей Стоцкий (6-0-1, КО 4, Россия) — Халимжон Мамасолиев (7-0, КО 7, Узбекистан).

4-й бой: Алексей Егоров (13-3, КО 9, Россия) — Сейди Коуп (13-0, КО 8, Франция).

5-й бой. Давид Суров (1-0, КО 1, Россия) — Кевин Мартинез (14-1, КО 10, Мексика).

Главным событием вечера станет бой чемпиона мира 2025 года, двукратного чемпиона России Давида Сурова с мексиканцем Кевином Мартинесом.

