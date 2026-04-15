Средняя зарплата кондитеров в Челябинской области выросла на 51% за год

Они оказались самыми высокооплачиваемыми творческими специалистами в регионе

В первом квартале 2026 года в Челябинской области среди креативных профессий лидируют по зарплате кондитеры. Им в среднем предлагают 64 084 рубля в месяц, что на 51% выше, чем годом ранее. Такими данными с 1obl.ru поделились аналитики «Авито Работы».

При этом фактический доход специалиста может заметно отличаться в зависимости от количества заказов, квалификации, опыта и формата занятости.

Рост зарплат в творческих профессиях эксперты связывают с общим спросом на креативные специальности в условиях цифровизации бизнеса и персонализации продуктов.

В целом по стране самые высокие зарплатные предложения в творческой сфере — у парикмахеров (78 697 рублей, +35% за год), ювелиров (75 797 рублей, +23%), реставраторов (74 414 рублей, +34%), дизайнеров (72 608 рублей, +22%) и контент-менеджеров (65 215 рублей, +32%).