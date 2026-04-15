Сезон «раздевания»: названа стоимость подготовки авто к лету 2026 года

По оценке экспертов отрасли, цены кусаются

Аналитики FIT SERVICE подсчитали, во сколько обойдется переход на летнюю резину и профилактика перед теплым сезоном. За год цены на обязательный чекап выросли на 13%, а полная подготовка среднего массового авто может достигать 50 тысяч рублей.

Водителям, которые надеялись отделаться «малой кровью» при смене шин, аналитики приготовили неприятный сюрприз. Простой весенний чекап (диагностика ходовой, «переобувка», проверка жидкостей) уже не встанет в «тысячу рублей». По данным международной сети FIT SERVICE, средний чек такой услуги в регионах достиг 8 тысяч рублей. Жителям столиц придется раскошелиться на 12 тысяч. И это без замены расходников.

Средний чек по ремонту и обслуживанию по итогам первого квартала 2026 года составил 13 135 рублей — это на 13% больше, чем годом ранее. В обязательный минимум перед летом-2026 вошли: замена салонного фильтра (от пыльцы и тополя), проверка радиаторов (от тополиного пуха), кондиционера и обязательная «переобувка» с балансировкой.

Полный пакет работ, включающий замену масел, фильтров, обслуживание тормозов, подвески и заправку кондиционера, потянет на 40 тысяч рублей в регионах и около 50 тысяч — в обеих столицах.